«Каролина» выиграла 5 матчей подряд и делит с «Вашингтоном» 1-е место на Востоке по % набранных очков

«Каролина» выиграла 5 матчей подряд.

«Харрикейнс» разгромили «Бостон » (8:2) в рамках регулярного чемпионата НХЛ .

Команда под руководством Рода Бринд’Амора выиграла 7 матчей в сезоне из 9 и занимает 3-е место в Столичном дивизионе и 4-е – в Восточной конференции.

При этом по проценту набранных очков (77,8%) клуб из Роли делит первое место на Востоке с «Вашингтоном », сегодня обыгравшим «Монреаль» (6:3; те же 14 очков в 9 играх).

В следующем матче «Каролина» сыграет как раз с «Кэпиталс» – на своей площадке (начало матча – 4 ноября в 01:00 по московскому времени).