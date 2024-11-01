«Каролина» выиграла 5 матчей подряд и делит с «Вашингтоном» 1-е место на Востоке по % набранных очков
«Каролина» выиграла 5 матчей подряд.
«Харрикейнс» разгромили «Бостон» (8:2) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Рода Бринд’Амора выиграла 7 матчей в сезоне из 9 и занимает 3-е место в Столичном дивизионе и 4-е – в Восточной конференции.
При этом по проценту набранных очков (77,8%) клуб из Роли делит первое место на Востоке с «Вашингтоном», сегодня обыгравшим «Монреаль» (6:3; те же 14 очков в 9 играх).
В следующем матче «Каролина» сыграет как раз с «Кэпиталс» – на своей площадке (начало матча – 4 ноября в 01:00 по московскому времени).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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