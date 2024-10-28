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Ротенберг о Набокове: «Всегда ищем лучших игроков в СКА. Но мы абсолютно довольны нашими вратарями»

Роман Ротенберг ответил, может ли Илья Набоков перейти в СКА.

– Вратарь Илья Набоков в СКА – есть ли под этим какая-то почва?

– Вы знаете, мы всегда стремимся работать с точки зрения селекции.

Мы всегда ищем лучших игроков в нашу команду. На сегодняшний день мы абсолютно довольны нашими вратарями.

Нам никто не предлагал Набокова, я думаю, что вряд ли предложат, поэтому это все, скажем так, спекуляции, обсуждения.

И у нас возвращается Павел Мойсевич, который, к сожалению, был травмирован. Он и так играл, но он был в прошлом сезоне одним из лучших.

В МХЛ он выиграл Кубок Харламова, выстоял, хотя последняя игра была очень тяжелая. Я был на этой игре в Ярославле, и во многом победа – его заслуга.

Потому что вратарь в современном хоккее – это больше 50 процентов, мы с вами понимаем. Это ключевая роль. И так же в НХЛ, – сказал Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМеталлург Мг
logoСКА
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
logoСпорт-Экспресс
logoИлья Набоков
logoПавел Мойсевич
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