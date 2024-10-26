Марат Хуснутдинов: «Большое спасибо системе Ротенберга. В СКА я играл с ветеранами – это сыграло важную роль. Я выбрал правильный путь»

Марат Хуснутдинов выраил благодарность Роману Ротенбергу.

Нападаающий дебютировал в КХЛ в СКА в сезоне-2020/21.

По ходу сезона 2023/24 его обменяли в «Сочи», а после завершения чемпионата в КХЛ хоккеист отправился в «Миннесоту».

«Большое спасибо системе Романа Ротенберга . Я попал в основной состав СКА, и они давали мне играть хорошие минуты.

Я проводил достаточно времени на льду с ветеранами, и это сыграло важную роль в моей карьере и жизни.

Я думаю, что выбрал правильный путь. Никто не знает, что произошло бы, если бы все случилось по-другому», – сказал Марат Хуснутдинов .