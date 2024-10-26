Марат Хуснутдинов: «Большое спасибо системе Ротенберга. В СКА я играл с ветеранами – это сыграло важную роль. Я выбрал правильный путь»
Марат Хуснутдинов выраил благодарность Роману Ротенбергу.
Нападаающий дебютировал в КХЛ в СКА в сезоне-2020/21.
По ходу сезона 2023/24 его обменяли в «Сочи», а после завершения чемпионата в КХЛ хоккеист отправился в «Миннесоту».
«Большое спасибо системе Романа Ротенберга. Я попал в основной состав СКА, и они давали мне играть хорошие минуты.
Я проводил достаточно времени на льду с ветеранами, и это сыграло важную роль в моей карьере и жизни.
Я думаю, что выбрал правильный путь. Никто не знает, что произошло бы, если бы все случилось по-другому», – сказал Марат Хуснутдинов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RG.org
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости