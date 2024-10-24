Ларионов о 4:5 от «Салавата»: «К сожалению, всегда одна команда выигрывает, а другая – проигрывает. «Торпедо» проявило жажду борьбы, жажду не проиграть матч – это приятно»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры с «Салаватом Юлаевым».
Нижегородцы потерпели поражение со счетом 4:5 в матче Фонбет Чемпионта КХЛ.
«Хороший матч, много голов. К сожалению, всегда одна команда выигрывает, а другая – проигрывает. Сегодня мы пропустили в концовке. Так бывает.
Наша команда проявила жажду борьбы, жажду не проиграть матч. Это приятно», – сказал Ларионов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Торпедо»
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