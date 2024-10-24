Защитник «Юты» Дурзи пропустит 4-6 месяцев после операции на плече. Из АХЛ вызван Ламурье

Шон Дурзи может пропустить весь сезон НХЛ из-за травмы.

Защитник «Юты» перенес операцию на правом плече и выбыл на срок от четырех до шести месяцев.

Из «Тусона», выступающего в АХЛ, в состав «Юты» был переведен защитник Маверик Ламурье.

В этом сезоне Шон Дурзи провел 4 матча и набрал 2 (0+2) очка при полезности «плюс 2».