Мэттьюс догнал Овечкина по голам в НХЛ до 28 лет и вошел в топ-10. Форвард «Торонто» забросил 371 шайбу в 568 матчах

Остон Мэттьюс вошел в топ-10 игроков по голам в НХЛ в возрасте до 28 лет.

Нападающий «Торонто » забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:2).

Этот гол стал для 27-летнего американского форварда 371-м в лиге в 568 матчах.

Остон Мэттьюс вошел в топ-10 игроков по голам в НХЛ в возрасте до 28 лет, сравнявшись с Александром Овечкиным (371 гол в 601 матче).

Рекорд по голам, забитым до 28 лет, принадлежит Уэйну Гретцки – 616 шайб в 744 встречах.