Мэттьюс догнал Овечкина по голам в НХЛ до 28 лет и вошел в топ-10. Форвард «Торонто» забросил 371 шайбу в 568 матчах
Остон Мэттьюс вошел в топ-10 игроков по голам в НХЛ в возрасте до 28 лет.
Нападающий «Торонто» забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:2).
Этот гол стал для 27-летнего американского форварда 371-м в лиге в 568 матчах.
Остон Мэттьюс вошел в топ-10 игроков по голам в НХЛ в возрасте до 28 лет, сравнявшись с Александром Овечкиным (371 гол в 601 матче).
Рекорд по голам, забитым до 28 лет, принадлежит Уэйну Гретцки – 616 шайб в 744 встречах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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