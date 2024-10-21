Каменский об уходе Криштофа из КХЛ при действующем контракте: «Бегут худшие легионеры, а у нас лучшая лига в Европе»
Валерий Каменский оценил переход Михала Криштофа из КХЛ в Швейцарию.
Словацкий нападающий подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи».
Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.
– Мне сложно судить об этой ситуации – я в нее не углублялся. Будет правильно, если оценку дадут юристы КХЛ. Конечно, надо что-то с этим делать.
– Есть опасения, что легионеры будут сбегать в любой момент?
– В таком случае наших ребят будет больше.
Бегут ведь худшие легионеры, а у нас лучшая лига во всей Европе. Это мое личное мнение, – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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