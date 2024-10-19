Федотов о Гру в «Тракторе»: «Скептики или замолчали, или говорят что-то невнятное. Путь еще выше с Заварухиным мало просматривался в голове Волкова»
Команда под руководством канадского тренера лидирует в Восточной конференции.
– С какой стороны нужно смотреть на уход из клуба Алексея Заварухина? С одной стороны, немного опрометчиво убирать тренера, который выиграл бронзовые медали в момент, когда «Трактор» не был фаворитом, с другой – у руководства ведь было четкое понимание, куда они двигаются.
– Тут надо отталкиваться от фигуры генерального менеджера – Алексея Волкова. Потому что Хартли, «Авангард», Волков – одна цепочка, которая прослеживается.
В принципе очень много людей отреагировали негативно, даже в таком дворовом стиле – нашего обижают.
С другой стороны, именно у Алексея Волкова было четкое стратегическое понимание, куда двигаться.
У меня личные впечатления такие: путь с Алексеем Заварухиным еще выше мало просматривался в голове генерального менеджера.
Стратегически понимание того, как действует Алексей Волков, у меня было.
– Многие эксперты скептически отнеслись к назначению Бенуа Гру, но в итоге его быстро приняли у нас, кажется, и он сам быстро адаптировался. Как думаете, почему?
– Ему оказывается всесторонняя помощь к этой адаптации. Я считаю, что идея формирования тренерского штаба – очень правильная.
Тот же Борис Миронов, который имеет огромный опыт выступления в Северной Америке и хорошо говорит на английском языке, имеет свои идеи и мысли.
Это симбиоз, который, например, был в «Металлурге», когда там работали Майк Кинэн и Илья Воробьев. Это очень сильно помогает адаптироваться и понять, кто, что и почему.
Думаю, что даже не скептически, а с долей популизма некоторые отнеслись. Сразу идет блок, хотя ещё люди не разобрались, что будет человек ставить. «Надо на наших делать акцент», – говорят они.
С этим я не спорю, талантливым российским тренерам надо давать возможность в первую очередь, но есть исключения.
Это из категории «время покажет», а оно уже показывает, что эти скептики или замолчали, или что-то невнятное говорят, – сказал бывший скаут сборной России Сергей Федотов.
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