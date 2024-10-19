Федотов о Гру в «Тракторе»: «Скептики или замолчали, или говорят что-то невнятное. Путь еще выше с Заварухиным мало просматривался в голове Волкова»

Сергей Федотов оценил работу Бенуа Гру в «Тракторе».

Команда под руководством канадского тренера лидирует в Восточной конференции.

– С какой стороны нужно смотреть на уход из клуба Алексея Заварухина? С одной стороны, немного опрометчиво убирать тренера, который выиграл бронзовые медали в момент, когда «Трактор» не был фаворитом, с другой – у руководства ведь было четкое понимание, куда они двигаются.

– Тут надо отталкиваться от фигуры генерального менеджера – Алексея Волкова . Потому что Хартли, «Авангард», Волков – одна цепочка, которая прослеживается.

В принципе очень много людей отреагировали негативно, даже в таком дворовом стиле – нашего обижают.

С другой стороны, именно у Алексея Волкова было четкое стратегическое понимание, куда двигаться.

У меня личные впечатления такие: путь с Алексеем Заварухиным еще выше мало просматривался в голове генерального менеджера.

Стратегически понимание того, как действует Алексей Волков, у меня было.

– Многие эксперты скептически отнеслись к назначению Бенуа Гру, но в итоге его быстро приняли у нас, кажется, и он сам быстро адаптировался. Как думаете, почему?

– Ему оказывается всесторонняя помощь к этой адаптации. Я считаю, что идея формирования тренерского штаба – очень правильная.

Тот же Борис Миронов, который имеет огромный опыт выступления в Северной Америке и хорошо говорит на английском языке, имеет свои идеи и мысли.

Это симбиоз, который, например, был в «Металлурге», когда там работали Майк Кинэн и Илья Воробьев. Это очень сильно помогает адаптироваться и понять, кто, что и почему.

Думаю, что даже не скептически, а с долей популизма некоторые отнеслись. Сразу идет блок, хотя ещё люди не разобрались, что будет человек ставить. «Надо на наших делать акцент», – говорят они.

С этим я не спорю, талантливым российским тренерам надо давать возможность в первую очередь, но есть исключения.

Это из категории «время покажет», а оно уже показывает, что эти скептики или замолчали, или что-то невнятное говорят, – сказал бывший скаут сборной России Сергей Федотов.