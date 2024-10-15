Максим Федотов: «Год в СКА прокачал меня ментально, приподнял планку мастерства, но чуть не пошло. Надо возвращать уровень, который показывал в «Торпедо»

Максим Федотов поделился опытом выступления за СКА.

В нынешнем сезоне защитник представляет «Сочи ». Он набрал 3 (0+3) очка при полезности «минус 8» в 11 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при среднем игровом времени 20:35.

– Владимир Крикунов сказал о вас: «Как только Максим Федотов снова прибавит, его опять заберут в СКА».

– Сейчас вообще не хочу думать о топ-клубах. Я выхожу и в каждом матче надо выкладываться на 100%.

Доказывать и возвращать свой уровень, который я показывал в Нижнем Новгороде. Понятно, что в Питере у меня чуть не пошло.

Но мы работаем, с братом еще покажем свой хоккей.

– Вас сезон за СКА не выбил из колеи?

– Наоборот, год в Питере прокачал меня ментально. Я понял, как спокойно действовать в трудных ситуациях, как играть.

Я думаю, что планку мастерства приподнял, да и уверенность у меня повысилась, – сказал Максим Федотов .