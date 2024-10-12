«Авангард» пропустил 2 шайбы от «Металлурга» за 2 минуты матча. Проскуряков заменил Хомченко в воротах

«Авангард» заменил вратаря спустя две минуты с начала игры с «Металлургом».

Команда тренера Сергея Звягина пропустила два гола в течение двух стартовых минут первого периода матча Фонбет чемпионата КХЛ . Защитник Алексей Маклюков открыл счет на 34-й секунде матча. Форвард Никита Михайлис удвоил преимущество на отметке 01:57. После этого тренерский штаб «Авангарда » заменил Павла Хомченко на Илью Проскурякова.