«Авангард» пропустил 2 шайбы от «Металлурга» за 2 минуты матча. Проскуряков заменил Хомченко в воротах
«Авангард» заменил вратаря спустя две минуты с начала игры с «Металлургом».
Команда тренера Сергея Звягина пропустила два гола в течение двух стартовых минут первого периода матча Фонбет чемпионата КХЛ.
Защитник Алексей Маклюков открыл счет на 34-й секунде матча. Форвард Никита Михайлис удвоил преимущество на отметке 01:57.
После этого тренерский штаб «Авангарда» заменил Павла Хомченко на Илью Проскурякова.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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