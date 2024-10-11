Ирина Винер: «Овечкин – настоящая легенда хоккея. Он нацелен побить рекорд Гретцки – у него получится. Все ему этого желают»

Ирина Винер назвала Александра Овечкина легендой хоккея.

Капитан «Вашингтона » идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Конечно, слежу за хоккеем, очень уважаю Овечкина. Это настоящая легенда хоккея, который доказывает это своими высокими результатами.

Знаю, что он нацелен побить рекорд Гретцки. Уверена, что у него получится. Все ему этого желают», – сказала Ирина Винер.