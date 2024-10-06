33 635 зрителей – аудитория двух матчей регулярки НХЛ в Праге. В обоих случаях арена не была заполнена на 100%
33 635 зрителей – аудитория двух матчей регулярки НХЛ в Праге.
«Нью-Джерси» дважды обыграл «Баффало» (4:1, 3:1) в вынесенных матчах регулярки в столице Чехии.
По данным официального сайта лиги, первую игру на «О2 Арене» в Праге посетили 16 913 зрителей, вторую – 16 722.
Отметим, что вместимость арены составляет 17 413 зрительских мест.
ЧМ по хоккею 2024 стал самым посещаемым в истории (765 385 зрителей), обогнав турнир 2015 года. Оба проходили в Чехии
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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