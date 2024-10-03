Бут и Гуляев забили по голу в своем сотом матче в КХЛ – между «Авангардом» и «Локомотивом»

Даниил Бут и Михаил Гуляев отличились голами в своем сотом матче в КХЛ.

«Авангард » принимает «Локомотив » в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (1:1, перерыв).

В первом периоде нападающий Даниил Бут вывел гостей вперед, а защитник хозяев Михаил Гуляев сравнял счет. Оба игрока проводят сотый матч в рамках КХЛ.

Отметим, что на драфте НХЛ-2023 Бут был выбран «Аризоной» под общим 12-м номером, а Гуляев – «Колорадо» под 31-м.