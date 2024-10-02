Агент Прохоркина и Калинина: «Постоянно ведем переговоры. Где-то есть точки соприкосновения, где-то – нет. Не вижу проблемы»
Шуми Бабаев рассказал о переговорах с клубами для своих хоккеистов.
Агент является представителем Николая Прохоркина, Сергея Калинина и Сергея Шумакова.
«Мы постоянно ведем переговоры с командами. Где-то есть точки соприкосновения, где-то – нет.
Прошло только 10% чемпионата, и я не вижу в этом никакой проблемы. Ситуация не стоит на месте», – сказал Шуми Бабаев.
В прошлом сезоне Прохоркин выступал за «Сибирь» и «Авангард», Калинин – за «Трактор», Шумаков – за «Ладу».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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