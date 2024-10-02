Агент Прохоркина и Калинина: «Постоянно ведем переговоры. Где-то есть точки соприкосновения, где-то – нет. Не вижу проблемы»

Шуми Бабаев рассказал о переговорах с клубами для своих хоккеистов.

Агент является представителем Николая Прохоркина , Сергея Калинина и Сергея Шумакова .

«Мы постоянно ведем переговоры с командами. Где-то есть точки соприкосновения, где-то – нет.

Прошло только 10% чемпионата, и я не вижу в этом никакой проблемы. Ситуация не стоит на месте», – сказал Шуми Бабаев .

В прошлом сезоне Прохоркин выступал за «Сибирь» и «Авангард», Калинин – за «Трактор», Шумаков – за «Ладу».