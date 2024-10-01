Тренер «Флориды» Иванов: «Таких, как Ткачак, единицы. У него не такое хорошее катание, возможно, но он может сделать игру, не обладая суперскими навыками»

Максим Иванов поделился мнением относительно мастерства Мэттью Ткачака.

– Егор Чинахов рассказывал, что не понимает, как Мэттью Ткачак играет в НХЛ. Считает его катание слишком слабым. А вы как оцените?

– У каждого есть минусы и плюсы. Таких игроков, как Мэттью, единицы. Его уникальность – в другом: он может сделать момент, забить гол из ничего.

Да, возможно, у него не такое хорошее катание, как у других. Но, даже не обладая суперскими навыками, он может сделать игру.

– Тот же Чинахов говорил, что Ткачака еще и гетры не по размеру, и из-за них даже щитки видны. Это Мэттью сознательно сделал?

– Я думаю, он привык так с детства – сейчас просто продолжает.

– Хитрости с экипировкой могут улучшить катание?

– Все индивидуально.

Каждый смотрит, как ему нравится. Общего влияния это точно не имеет. Но индивидуально такие вещи могут улучшить самоощущения игроков, – сказал тренер «Флориды» Максим Иванов в интервью Спортс’’.

Интервью с русским тренером «Флориды» – у него три Кубка Стэнли, Кубок Гагарина и своя школа