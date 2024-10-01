«Адмирал» повторно поместил Сагадеева в список отказов. Форвард провел один матч в сезоне

Антон Сагадеев вновь отправлен в список отказов.

«Адмирал » повторно поместил нападающего в список отказов.

Если в течение 48 часов ни один клуб КХЛ не подаст заявку на хоккеиста, то он будет командирован в клуб-партнер «Динамо-Алтай».

В нынешнем сезоне Антон Сагадеев провел один матч в Фонбет чемпионате КХЛ.