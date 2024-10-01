«Адмирал» повторно поместил Сагадеева в список отказов. Форвард провел один матч в сезоне
Антон Сагадеев вновь отправлен в список отказов.
«Адмирал» повторно поместил нападающего в список отказов.
Если в течение 48 часов ни один клуб КХЛ не подаст заявку на хоккеиста, то он будет командирован в клуб-партнер «Динамо-Алтай».
В нынешнем сезоне Антон Сагадеев провел один матч в Фонбет чемпионате КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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