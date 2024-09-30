Бурдасов забил гол и набрал первое очко за «Барыс» – в 10-м матче сезона

Антон Бурдасов забил первый гол за «Барыс».

Нападающий казахстанской команды отличился в первом периоде матча Фонбет чемпионата КХЛ против «Торпедо ».

Антон Бурдасов отличился на 15-й минуте периода с передач Майкла Маклауда и Кирилла Панюкова.

До этого момента в девяти матчах за «Барыс» не набрал ни одного очка. Этот гол стал первым баллом для хоккеиста в «Барысе ».