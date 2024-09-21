Владислав Третьяк: «Развитие студенческого хоккея – важное направление деятельности ФХР. СХЛ постоянно растет, повышая массовость и популярность нашего вида спорта»

Владислав Третьяк высказался о развитии студенческого хоккея в России.

Президент ФХР совершил рабочую поездку в Ульяновск. Она состоялась в Международный день студенческого спорта и включила в себя мероприятия, связанные с детьми и молодежью. Помимо прочего, Третьяк посетил тренировку 10-летних хоккеистов клуба «Симбирск».

«Встречаться с детьми и подростками, делиться опытом с подрастающим поколением очень важно. По себе знаю, что визиты знаменитых игроков вдохновляют ребят на то, чтобы еще больше любить хоккей, старательно тренироваться, стремиться к успеху.

Беседа с парнями из ХК «Симбирск» получилась очень интересной. Игроки задали много вопросов: как стать чемпионом, как правильно тренироваться и готовиться к матчам, как добиться успехов в карьере, расспрашивали о больших победах сборной СССР, об Олимпиадах и чемпионатах мира. Общение с активной, неравнодушной молодежью – большое удовольствие.

Ну, а работа по развитию студенческого хоккея – очень важное направление деятельности ФХР. Студенческая хоккейная лига, созданная под эгидой федерации, постоянно растет, повышая массовость и популярность нашего вида спорта. В этом сезоне в турнирах СХЛ участвуют 107 команд из 30 регионов, это более трех тысяч студентов!

Мы даем возможность вести здоровый образ жизни, тренировать не только спортивные навыки, но и характер, волю к победе, умение работать в команде и на благо команды. Эти качества необходимы не только спортсменам, но и всем соотечественникам, всем гражданам нашей страны. Продвижение хоккея в студенческой среде способствует популяризации нашего вида спорта, дает игровую практику выпускникам ДЮСШ, не попавшим в профессионалы.

Такие встречи и турниры дают новый импульс развитию студенческого хоккея, обеспечивают повышенное внимание со стороны регионов. Рад, что в Ульяновске постоянно растет интерес к студенческому хоккею, повышается вовлеченность молодежи в спорт. Убежден, что наш вид спорта и далее будет окружен заботой и пристальным вниманием, а наша работа по популяризации студенческого хоккея будет воплощаться в постоянном росте числа занимающихся», – сказал Третьяк .