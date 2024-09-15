Трикозов сделал хет-трик за «Каролину» за 6 минут в матче новичков против «Флориды»
Глеб Трикозов забросил три шайбы за «Каролину».
Новичок «Харрикейнс» сделал хет-трик в третьем периоде в течение 6 минут и 8 секунд в матче проспектов против «Флориды» (7:3).
В 2022 году 20-летний форвард был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ под 60-м общим номером.
В апреле текущего года Трикозов подписал с «Кейнс» 3-летний контракт новичка начиная с сезона-2024/25.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Каролины»
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