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Трикозов сделал хет-трик за «Каролину» за 6 минут в матче новичков против «Флориды» 

Глеб Трикозов забросил три шайбы за «Каролину».

Новичок «Харрикейнс» сделал хет-трик в третьем периоде в течение 6 минут и 8 секунд в матче проспектов против «Флориды» (7:3).

В 2022 году 20-летний форвард был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ под 60-м общим номером. 

В апреле текущего года Трикозов подписал с «Кейнс» 3-летний контракт новичка начиная с сезона-2024/25.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Каролины»
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Глеб Трикозов
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