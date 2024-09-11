«Барыс» перевел Болье в список травмированных. Защитник получил повреждение в матче с «Амуром»
«Барыс» перевел Нэтана Болье в список травмированных.
Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского клуба.
Во время домашнего матча с «Амуром» (1:5) Болье получил повреждение. После игры 31-летний защитник прошел обследование, после чего его перевели в список травмированных.
13 сентября «Барыс» дома сыграет против минского «Динамо».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Барыса»
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