«Барыс» перевел Болье в список травмированных. Защитник получил повреждение в матче с «Амуром»

«Барыс» перевел Нэтана Болье в список травмированных.

Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского клуба.

Во время домашнего матча с «Амуром» (1:5) Болье получил повреждение. После игры 31-летний защитник прошел обследование, после чего его перевели в список травмированных.

13 сентября «Барыс » дома сыграет против минского «Динамо».