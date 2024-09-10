Заварухин об 1:3 от «Торпедо»: «Здесь достаточно жарко, шайба по льду немного скакала. Из-за дешевых удалений «Автомобилист» проиграл»
Клуб из Екатеринбурга проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:3.
«Не понравилось начало матча. Мы были медленные, соперник выигрывал стыки. Возможно, какое-то влияние оказало, что это первая выездная встреча по московскому времени, но прежде всего это заслуга «Торпедо».
Во втором периоде пытались переломить игру, и до удаления это получалось. В третьем периоде появилось хорошее движение и хорошие моменты, но реализовали только один. Пытались по ходу матча сыграть проще, так как здесь достаточно жарко, и из-за этого шайба по льду немного скакала. «Торпедо» в третьем периоде упростило игру, сыграло на результат.
Наши удаления были на ровном месте. Из-за дешевых удалений проиграли матч. У нас есть определенные санкции по этому поводу. Будем разбираться», – сказал Заварухин.
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