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  • Заварухин об 1:3 от «Торпедо»: «Здесь достаточно жарко, шайба по льду немного скакала. Из-за дешевых удалений «Автомобилист» проиграл»
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Заварухин об 1:3 от «Торпедо»: «Здесь достаточно жарко, шайба по льду немного скакала. Из-за дешевых удалений «Автомобилист» проиграл»

Николай Заварухин высказался о поражении «Автомобилиста» от «Торпедо»

Клуб из Екатеринбурга проиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:3. 

«Не понравилось начало матча. Мы были медленные, соперник выигрывал стыки. Возможно, какое-то влияние оказало, что это первая выездная встреча по московскому времени, но прежде всего это заслуга «Торпедо».

Во втором периоде пытались переломить игру, и до удаления это получалось. В третьем периоде появилось хорошее движение и хорошие моменты, но реализовали только один. Пытались по ходу матча сыграть проще, так как здесь достаточно жарко, и из-за этого шайба по льду немного скакала. «Торпедо» в третьем периоде упростило игру, сыграло на результат.

Наши удаления были на ровном месте. Из-за дешевых удалений проиграли матч. У нас есть определенные санкции по этому поводу. Будем разбираться», – сказал Заварухин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт КХЛ
logoАвтомобилист
logoТорпедо
logoНиколай Заварухин
logoКХЛ
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