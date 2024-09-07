Галкин после 4:0 с «Сибирью»: «Мне сказали, что у Коваржа 43 сухих матча, до рекорда – 39. Поработаем еще!»
Владимир Галкин хочет стать рекордсменом «Автомобилиста» по шатаутам
Вратарь екатеринбургского клуба высказался после победы над «Сибирью» (4:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Вышли и победили – это добавит уверенности и мне, и команде. Сухой матч – просто очень приятный бонус. Мы вышли и во всех зонах сыграли хорошо, вовремя забили, все сложилось в нашу сторону.
Мне недавно сказали, что у Коваржа 43 сухих матча [за «Автомобилист»], до рекорда – 39. Поработаем еще!» – сказал Галкин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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