Галкин после 4:0 с «Сибирью»: «Мне сказали, что у Коваржа 43 сухих матча, до рекорда – 39. Поработаем еще!»

Владимир Галкин хочет стать рекордсменом «Автомобилиста» по шатаутам

Вратарь екатеринбургского клуба высказался после победы над «Сибирью» (4:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Вышли и победили – это добавит уверенности и мне, и команде. Сухой матч – просто очень приятный бонус. Мы вышли и во всех зонах сыграли хорошо, вовремя забили, все сложилось в нашу сторону.

Мне недавно сказали, что у Коваржа 43 сухих матча [за «Автомобилист »], до рекорда – 39. Поработаем еще!» – сказал Галкин .