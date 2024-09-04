Березкин о «Локомотиве»: «Флорида» сначала проиграла в финале без вариантов, а сейчас забрала Кубок, мы можем сделать то же»
Максим Березкин верит в шансы «Локомотива» на Кубок Гагарина
В прошлом сезоне ярославский клуб уступил «Металлургу» в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 0-4.
– Ярославль давно не видел победы «Локомотива», в прошлом году было очень близко. Есть какое-то особенное чувство перед болельщиками?
– Безусловно. Нам нужно доказать, что поражение в финале было ошибкой.
И пример перед глазами – «Флорида». Сначала проиграли финал без вариантов по счету, а сейчас забрали Кубок. Мы можем сделать то же самое, – сказал нападающий «Локомотива».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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