Березкин о «Локомотиве»: «Флорида» сначала проиграла в финале без вариантов, а сейчас забрала Кубок, мы можем сделать то же»

Максим Березкин верит в шансы «Локомотива» на Кубок Гагарина

В прошлом сезоне ярославский клуб уступил «Металлургу» в финальной серии Кубка Гагарина со счетом 0-4.

– Ярославль давно не видел победы «Локомотива», в прошлом году было очень близко. Есть какое-то особенное чувство перед болельщиками?

– Безусловно. Нам нужно доказать, что поражение в финале было ошибкой.

И пример перед глазами – «Флорида ». Сначала проиграли финал без вариантов по счету, а сейчас забрали Кубок . Мы можем сделать то же самое, – сказал нападающий «Локомотива».