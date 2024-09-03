В «Сочи» пошутили о презентации: «Было 8,5 млн гостей, и никакие Лазарев или Guf не нужны. Решили объединить ее с отпускным сезоном в Сочи»
В «Сочи» пошутили о 8,5 миллионах болельщиков на презентации клуба
Ранее в «Тракторе» сообщили, что 76 тысяч болельщиков посетили клубную презентацию, где Guf и Gayazovs Brothers выступили как хедлайнеры.
Кроме того, пресс-служба «Ак Барса» сообщила о 95 тысячах болельщиков на предсезонной презентации в Альметьевске. Сообщалось, что в городе отмечался День нефтяника, а хедлайнером концерта, состоявшегося после ухода хоккеистов со сцены, был поп-исполнитель Сергей Лазарев.
«Мы решили не мелочиться и объединить презентацию команды не с Днем города, а с отпускным сезоном в Сочи!
И можем смело заявить, что летом (и немного осенью) на презентации команды в Сочи было 8 500 000 гостей. 😱🔥
(И никакие Сергей Лазарев или Гуф не нужны😏)», – сказано в заявлении клуба.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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