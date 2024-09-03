В «Сочи» пошутили о презентации: «Было 8,5 млн гостей, и никакие Лазарев или Guf не нужны. Решили объединить ее с отпускным сезоном в Сочи»

В «Сочи» пошутили о 8,5 миллионах болельщиков на презентации клуба

Ранее в «Тракторе » сообщили , что 76 тысяч болельщиков посетили клубную презентацию, где Guf и Gayazovs Brothers выступили как хедлайнеры.

Кроме того, пресс-служба «Ак Барса » сообщила о 95 тысячах болельщиков на предсезонной презентации в Альметьевске. Сообщалось, что в городе отмечался День нефтяника, а хедлайнером концерта, состоявшегося после ухода хоккеистов со сцены, был поп-исполнитель Сергей Лазарев.

«Мы решили не мелочиться и объединить презентацию команды не с Днем города, а с отпускным сезоном в Сочи!

И можем смело заявить, что летом (и немного осенью) на презентации команды в Сочи было 8 500 000 гостей. 😱🔥

(И никакие Сергей Лазарев или Гуф не нужны😏)», – сказано в заявлении клуба.