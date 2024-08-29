«Адмирал» поместил Сагадеева в список отказов. Форвард перешел в клуб в мае
«Адмирал» поместил нападающего Антона Сагадеева в список отказов.
В течение 48 часов любой клуб Фонбет Чемпионата КХЛ может забрать форварда в свою систему.
Антон Сагадеев перешел в «Адмирал» из «Сочи» в мае, подписав контракт на год.
В минувшем сезоне он набрал 12 (3+9) очков в 40 матчах.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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