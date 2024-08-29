«Адмирал» поместил Сагадеева в список отказов. Форвард перешел в клуб в мае

«Адмирал» поместил нападающего Антона Сагадеева в список отказов.

В течение 48 часов любой клуб Фонбет Чемпионата КХЛ может забрать форварда в свою систему.

Антон Сагадеев перешел в «Адмирал » из «Сочи» в мае, подписав контракт на год.

В минувшем сезоне он набрал 12 (3+9) очков в 40 матчах.