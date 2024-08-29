Малкин о Паралимпиаде: «Верю, что наши спортсмены завоюют медали, эти ребята с сильным характером. Если будет время, посмотрю трансляции на «Матч ТВ»
28 августа в Париже прошла церемония открытия Паралимпиады. На соревнованиях выступят 88 российских спортсменов в нейтральном статусе.
«Мне скидывали фотку из Парижа, что там в метро наклеен слоган: «Игры еще не закончились». В том смысле, что за Олимпиадой будет Паралимпиада. И вот для российских спортсменов теперь только все начинается.
Я знаю, что в Париж приехали 88 наших ребят – будут выступать спортсмены в плавании, легкой атлетике, тхэквондо, триатлоне, в настольном теннисе. Я сам, кстати, люблю играть в пинг‑понг. Если будет время, то посмотрю трансляции Паралимпиады на «Матч ТВ».
Верю, что наши спортсмены завоюют медали, и среди них обязательно будет золото. Эти ребята с сильным характером. То, что они соревнуются на таком уровне, уже победа. Желаю им большой удачи!» – сказал нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
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