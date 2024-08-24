Ротенберг о матче с «Сочи»: «В хоккее маленькие ворота, в футбольные можно было бы забить навесом в девятку, как Глушенков в «Зените». Всем интересна игра СКА»

Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Сочи».

Петербуржцы выиграли со счетом 2:1 в серии буллитов в матче турнира имени Пучкова. Вратарь «Сочи» Сергей Иванов отразил 68 из 69 бросков в этой игре.

«Ребята – молодцы. Да, заманили соперника, заинтриговали болельщиков. Тем интереснее для всех.

Скучные игры никому не интересны, а сегодня точно был нескучный матч. Надо поблагодарить соперника – они здорово играли, закрыли ворота на замок.

Сыграли вшестером – вратарь плюс пять полевых и закрыли все ворота. Они в хоккее довольно-таки маленькие. Если бы это были футбольные ворота, было бы сложнее их закрыть.

Наверное, можно было забить навесом в девятку, как Глушенков забивает в «Зените». Есть над чем работать. Работаем дальше. Спасибо всем!

Рад видеть столько журналистов. Впервые вижу столько прессы на турнире Пучкова. Значит, мы что-то делаем правильно.

Раньше здесь был один журналист, а в Китае однажды на пресс-конференции не было ни одного журналиста.

Значит, мы идем в правильном направлении. Всем интересна наша игра», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА чуть не проиграл «Сочи» – спасли лишь буллиты Кузнецова. Неужели мощный состав сбоит?