Ротенберг о матче с «Сочи»: «В хоккее маленькие ворота, в футбольные можно было бы забить навесом в девятку, как Глушенков в «Зените». Всем интересна игра СКА»
Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Сочи».
Петербуржцы выиграли со счетом 2:1 в серии буллитов в матче турнира имени Пучкова. Вратарь «Сочи» Сергей Иванов отразил 68 из 69 бросков в этой игре.
«Ребята – молодцы. Да, заманили соперника, заинтриговали болельщиков. Тем интереснее для всех.
Скучные игры никому не интересны, а сегодня точно был нескучный матч. Надо поблагодарить соперника – они здорово играли, закрыли ворота на замок.
Сыграли вшестером – вратарь плюс пять полевых и закрыли все ворота. Они в хоккее довольно-таки маленькие. Если бы это были футбольные ворота, было бы сложнее их закрыть.
Наверное, можно было забить навесом в девятку, как Глушенков забивает в «Зените». Есть над чем работать. Работаем дальше. Спасибо всем!
Рад видеть столько журналистов. Впервые вижу столько прессы на турнире Пучкова. Значит, мы что-то делаем правильно.
Раньше здесь был один журналист, а в Китае однажды на пресс-конференции не было ни одного журналиста.
Значит, мы идем в правильном направлении. Всем интересна наша игра», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
СКА чуть не проиграл «Сочи» – спасли лишь буллиты Кузнецова. Неужели мощный состав сбоит?
И это уже не смешно даже.
Финляндию?
Или Великобританию?
Тут лучше п уточнить)))
Требуй с Ротенберга денег, он просто плагиатит тебя.
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Боже......какую же чушь он несёт постоянно!!! Обыкновенный павлин и бездарь!!! Отдай клуб в руки настоящего тренера, не мучай команду
Пол девятого, фломастер, амперметр, нож, сапог,
Две Марины, муж и мюсли, поле кукурузово —
Вот такие мысли в голове у Бузовой