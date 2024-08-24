Ротенберг о матче с «Сочи»: «В хоккее маленькие ворота, в футбольные можно было бы забить навесом в девятку, как Глушенков в «Зените». Всем интересна игра СКА»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия КХЛ Турнир имени Пучкова Роман Ротенберг Максим Глушенков Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Сочи».

Петербуржцы выиграли со счетом 2:1 в серии буллитов в матче турнира имени Пучкова. Вратарь «Сочи» Сергей Иванов отразил 68 из 69 бросков в этой игре.

«Ребята – молодцы. Да, заманили соперника, заинтриговали болельщиков. Тем интереснее для всех.

Скучные игры никому не интересны, а сегодня точно был нескучный матч. Надо поблагодарить соперника – они здорово играли, закрыли ворота на замок.

Сыграли вшестером – вратарь плюс пять полевых и закрыли все ворота. Они в хоккее довольно-таки маленькие. Если бы это были футбольные ворота, было бы сложнее их закрыть.

Наверное, можно было забить навесом в девятку, как Глушенков забивает в «Зените». Есть над чем работать. Работаем дальше. Спасибо всем!

Рад видеть столько журналистов. Впервые вижу столько прессы на турнире Пучкова. Значит, мы что-то делаем правильно.

Раньше здесь был один журналист, а в Китае однажды на пресс-конференции не было ни одного журналиста.

Значит, мы идем в правильном направлении. Всем интересна наша игра», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

СКА чуть не проиграл «Сочи» – спасли лишь буллиты Кузнецова. Неужели мощный состав сбоит?

56 комментариев
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Господа, мне кажется у него реально есть психиатрический диагноз, просто от нас его тщательно скрывают.
+78
-2
+76
Ответ Сергей Орлов
Господа, мне кажется у него реально есть психиатрический диагноз, просто от нас его тщательно скрывают.
Есть ощущение, что и не скрывают
+32
0
+32
🤮
+26
-2
+24
Сыграли вшестером?! Ять, а обычно как в хоккей играют?
+21
-1
+20
Сыграли вшестером – вратарь плюс пять полевых. А еще шесть - это четыре плюс два. И три плюс три тоже будет шесть, с ума сойти. Закрыли все ворота.Они в хоккее довольно-таки маленькие. А в футболе большие. Большие закрыть сложнее. А в Америке, бывает, играют в высокие ворота без перекладины. Такие вообще не закроешь, даже жирафами. А в гимнастике, кстати, тоже бросают. Но не шайбу, а мяч. И там вообще ворот нет, представляете? Вот нам бы в гимнастику! Ха-ха, шучу конечно. Болельщиков сегодня очень много. Все, наверное, ждали что мы будем забивать как Глушенков, а мы как Тихоновецкий. Но это доказывает, что мы идем в правильном направлении. По области плюс двадцать-двадцать один, дожди. В Тбилиси самые вкусные хинкали. Средство от клещей нужно закапывать собаке в район холки. Спасибо пожалуйста.
+20
-1
+19
Ответ Сергей Орлов
Господа, мне кажется у него реально есть психиатрический диагноз, просто от нас его тщательно скрывают.
Синдром Александра Невского-Курицына
+12
-1
+11
Зачем очередной поток сознания ротенберга совать в футбол, да ещё в "главные"?🤡
+12
-1
+11
Ответ Сергей Орлов
Господа, мне кажется у него реально есть психиатрический диагноз, просто от нас его тщательно скрывают.
Расстройство какое-то точно есть...
И это уже не смешно даже.
+4
0
+4
Почему Ротенберги не защищают Родину?
+4
0
+4
Наркотики зло.
+3
0
+3
Ответ ApXuMaHqPuT
Зачем очередной поток сознания ротенберга совать в футбол, да ещё в "главные"?🤡
Чтобы мы поглумились над блаженным
+3
0
+3
Ответ bukvoed33
Почему Ротенберги не защищают Родину?
Какую?
Финляндию?
Или Великобританию?
Тут лучше п уточнить)))
+2
0
+2
Идиотизм
+4
-2
+2
Мне не интересна игра СКА, так что уже не всем
+2
0
+2
Захожу на ветку КХЛ, чтоб посмеяться над Ромкой-))) Деньги хоть сэкономить на походе в цирк-)
+2
0
+2
Блаженный
+2
0
+2
Спасибо Питеру за такого замечательного шута
+3
-1
+2
Играли вшестером. В хоккее ворота меньше, чем в футболе. У всех игроков обеих команд было по две ноги и две руки. В лесу растут деревья. Дважды два это четыре.
+1
0
+1
Ответ Стальной Цуккини 5х5
Сыграли вшестером – вратарь плюс пять полевых. А еще шесть - это четыре плюс два. И три плюс три тоже будет шесть, с ума сойти. Закрыли все ворота.Они в хоккее довольно-таки маленькие. А в футболе большие. Большие закрыть сложнее. А в Америке, бывает, играют в высокие ворота без перекладины. Такие вообще не закроешь, даже жирафами. А в гимнастике, кстати, тоже бросают. Но не шайбу, а мяч. И там вообще ворот нет, представляете? Вот нам бы в гимнастику! Ха-ха, шучу конечно. Болельщиков сегодня очень много. Все, наверное, ждали что мы будем забивать как Глушенков, а мы как Тихоновецкий. Но это доказывает, что мы идем в правильном направлении. По области плюс двадцать-двадцать один, дожди. В Тбилиси самые вкусные хинкали. Средство от клещей нужно закапывать собаке в район холки. Спасибо пожалуйста.
Спасибо, рассмешил. Талант! 🤟
Требуй с Ротенберга денег, он просто плагиатит тебя.
+1
0
+1
Ответ Стальной Цуккини 5х5
Сыграли вшестером – вратарь плюс пять полевых. А еще шесть - это четыре плюс два. И три плюс три тоже будет шесть, с ума сойти. Закрыли все ворота.Они в хоккее довольно-таки маленькие. А в футболе большие. Большие закрыть сложнее. А в Америке, бывает, играют в высокие ворота без перекладины. Такие вообще не закроешь, даже жирафами. А в гимнастике, кстати, тоже бросают. Но не шайбу, а мяч. И там вообще ворот нет, представляете? Вот нам бы в гимнастику! Ха-ха, шучу конечно. Болельщиков сегодня очень много. Все, наверное, ждали что мы будем забивать как Глушенков, а мы как Тихоновецкий. Но это доказывает, что мы идем в правильном направлении. По области плюс двадцать-двадцать один, дожди. В Тбилиси самые вкусные хинкали. Средство от клещей нужно закапывать собаке в район холки. Спасибо пожалуйста.
Отлично))
+1
0
+1
Ответ Сергей Орлов
Господа, мне кажется у него реально есть психиатрический диагноз, просто от нас его тщательно скрывают.
Всё нормально, я вызвал психиатрическую помощь
+1
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Тупые как Электроник😁. 69 бросков по воротам и лишь одна шайба, пропущенная вратарём Сочи из жалости. Но для РР это повод для гордости.
+1
0
+1
Что он несет???? С катушек соскочил…
+1
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Ответ Strannix
Сыграли вшестером?! Ять, а обычно как в хоккей играют?
Так это таблетку принял, и кажется что ты играешь впятером.
+1
0
+1
«Ребята – молодцы. Да, заманили соперника, заинтриговали болельщиков. Тем интереснее для всех.
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Боже......какую же чушь он несёт постоянно!!! Обыкновенный павлин и бездарь!!! Отдай клуб в руки настоящего тренера, не мучай команду
+1
0
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где же санитары?
+1
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Рысь, Лариса, пулемёт, перец, жижа, вертолёт,
Пол девятого, фломастер, амперметр, нож, сапог,
Две Марины, муж и мюсли, поле кукурузово —
Вот такие мысли в голове у Бузовой
+2
-1
+1
Увеличить ворота срочно и уменьшить шайбу
+1
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Когда Ромку вылечат? Его бред просто невыносим
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А можно узнать, куда это СКА заманил соперника? Очень интересно.
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