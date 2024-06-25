«Флорида» выиграла Кубок Стэнли после поражения в финале годом ранее. Это 3-й случай в НХЛ с 1967 года

Теги рейтинги Питтсбург Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Хоккей

«Флорида» выиграла Кубок Стэнли после поражения в финале годом ранее.

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей НХЛ.

Таким образом, южане стали чемпионами после поражения в финальной серии годом ранее (1-4 от «Вегаса» в финале Кубка Стэнли-2023).

Это всего третий такой случай в НХЛ после начала эпохи расширения лиги в 1967 году. Причем в двух предыдущих случаях команды встречались с тем же соперником, кому проиграли годом ранее.

Это удалось «Эдмонтону» в 1984 году (команда обыграла «Айлендерс» после поражения от них же в 1983-м) и «Питтсбургу» в 2009 году (команда обыграла «Детройт» после поражения от него же в 2008-м). 

5 комментариев
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Сегодня игра могла пройти и по другому сценарию, но Боб тащил и полевые отважно ложились под шайбы. В общем заслуженная победа!
+6
-2
+4
Все дело в отсутствии Перри
+2
0
+2
Очень рад за Сергея Бобровского
+2
0
+2
Браво, Флорида!
+1
0
+1
Если бы проиграли то полкоманды нуждались бы в программе НХЛ помощи игрокам.
+1
0
+1
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