«Флорида» выиграла Кубок Стэнли после поражения в финале годом ранее. Это 3-й случай в НХЛ с 1967 года

«Флорида» выиграла Кубок Стэнли после поражения в финале годом ранее.

«Пантерс» обыграли « » в финальной серии плей-офф (4-3, 2:1 в седьмом матче) и завоевали главный трофей .

Таким образом, южане стали чемпионами после поражения в финальной серии годом ранее (1-4 от «Вегаса» в финале Кубка Стэнли-2023).

Это всего третий такой случай в НХЛ после начала эпохи расширения лиги в 1967 году. Причем в двух предыдущих случаях команды встречались с тем же соперником, кому проиграли годом ранее.

Это удалось «Эдмонтону» в 1984 году (команда обыграла «Айлендерс» после поражения от них же в 1983-м) и « » в 2009 году (команда обыграла «Детройт» после поражения от него же в 2008-м).