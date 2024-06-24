«Вашингтон» продолжит быть активным в селекции после обмена Дюбуа. Фридман сообщил, что клуб «еще не завершил работу»

«Вашингтон» намерен продолжить менять состав после обмена Пьер-Люка Дюбуа.

Напомним, ранее «Кэпиталс» получили форварда Пьер-Люка Дюбуа, отдав взамен «Лос-Анджелесу» голкипера Дарси Кюмпера.

«Мне сказали, что « » еще не завершил работу. Думаю, что они будут очень активны. Слышал, что другие переходы на подходе», – сообщил инсайдер в подкасте 32 Thoughts Podcast.

Из-за нахождения Никласа Бэкстрема в долгосрочном списке травмированных «Кэпиталс» могут использовать свободные 12,9 миллиона долларов в платежной ведомости.

Ранее говорились о том, что «Вашингтон» хочет приобрести хоккеиста для первых двух звеньев.