Алексей Терещенко: «Удивительно, что «Эдмонтон» намного быстрее «Флориды». Финал можно отнести к самым интересным»
Алексей Терещенко поделился мнением о шестом матче между «Эдмонтоном» и «Флоридой».
«Эдмонтон» обыграл «Флориду» (5:1, 3-3) в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли.
– Удивительно, что «Эдмонтон» намного быстрее «Флориды».
Конечно, если бы первый гол Баркова не отменили, то игра складывалась бы по-другому. Даже тренер Морис признал, что «Эдмонтон» играет быстрее.
В принципе все голы забивались из численного преимущества в атаке.
Во втором голе один защитник «Флориды» в коньки бросился, Экблад пешком пошел обратно.
Здесь просто «Эдмонтон» забивать начал, а «Флорида» ничего с этим сделать не может. Этим и интересен спорт, что происходящее на площадке всегда непредсказуемо.
– Лучший ли это финал в истории?
– Ну, всех я не застал, но помню финал, когда «Рейнджерс» чемпионами стали в 1994 году.
В целом текущий финал можно отнести к самым интересным. Сам факт, что «Эдмонтон» отыгрывается с 0-3, – это здорово, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.