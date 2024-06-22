Алексей Терещенко: «Удивительно, что «Эдмонтон» намного быстрее «Флориды». Финал можно отнести к самым интересным»

Алексей Терещенко поделился мнением о шестом матче между «Эдмонтоном» и «Флоридой».

« » обыграл «Флориду» (5:1, 3-3) в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли.

– Удивительно, что «Эдмонтон» намного быстрее «Флориды».

Конечно, если бы первый гол Баркова не отменили, то игра складывалась бы по-другому. Даже тренер Морис признал, что «Эдмонтон» играет быстрее.

В принципе все голы забивались из численного преимущества в атаке.

Во втором голе один защитник «Флориды» в коньки бросился, Экблад пешком пошел обратно.

Здесь просто «Эдмонтон» забивать начал, а « » ничего с этим сделать не может. Этим и интересен спорт, что происходящее на площадке всегда непредсказуемо.

– Лучший ли это финал в истории?

– Ну, всех я не застал, но помню финал, когда «Рейнджерс» чемпионами стали в 1994 году.

В целом текущий финал можно отнести к самым интересным. Сам факт, что «Эдмонтон» отыгрывается с 0-3, – это здорово, – сказал трехкратный чемпион мира .