36-летний Ворсофски возглавил «Сан-Хосе». Специалист заменил Куинна

Теги Сан-Хосе НХЛ Дэвид Куинн Хоккей

Райан Ворсофски назначен главным тренером «Сан-Хосе».

36-летний специалист сменил Дэвида Куинна в этой должности, став 11-м главным тренером в истории клуба.

В течение двух предыдущих сезонов Ворсофски входил в тренерский штаб Дэвида Куинна в качестве одного из ассистентов.

В сезоне-2021/22 Ворсофски в качестве главного тренера привел к чемпионству в АХЛ клуб «Чикаго Вулвс».

В этом сезоне «Шаркс» не вышли в плей-офф НХЛ, заняв последнее, 16-е место, в Западной конференции. Клуб выберет первым на драфте НХЛ-2024.

3 комментария
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Опять будут бороться за последнее место в лиге ))
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Ну хуже точно не будет
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