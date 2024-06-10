Умер тренер Сергей Ушенин, воспитавший Худобина, Проскурякова и Галимова

Теги Молот происшествия Илья Проскуряков Антон Худобин Станислав Галимов Александр Печурский Сергей Земченок ВХЛ Константин Чащухин Вячеслав Ушенин Владислав Ушенин Хоккей

Умер заслуженный тренер России Сергей Ушенин.

Об этом сообщает «Молот».

«Не стало заслуженного тренера России, тренера вратарей Сергея Гавриловича Ушенина.

Сергей Гаврилович проработал на должности тренера-преподавателя вратарей более 25 лет, а во время спортивной карьеры являлся кандидатом в мастера спорта.

Воспитанниками Сергея Гавриловича стали вратари Дмитрий Хомутов, Сергей Земченок, Константин Чащухин, Виталий Коваль, Денис Черепанов, Сергей Долгих, Антон Худобин, Илья Проскуряков, Станислав Галимов, Александр Печурский.

Кроме того, Сергей Ушенин подготовил двух сыновей-нападающих Владислава и Вячеслава. В 2014 году они вместе с «Молотом-Прикамье» стали обладателями бронзовых наград ВХЛ, а Вячеслав Ушенин получил титул «Лучший нападающий сезона».

Хоккейный клуб «Молот» выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Гавриловича», – говорится в сообщении клуба.

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