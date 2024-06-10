Умер тренер Сергей Ушенин, воспитавший Худобина, Проскурякова и Галимова

Умер заслуженный тренер России Сергей Ушенин.

Об этом сообщает «Молот».

«Не стало заслуженного тренера России, тренера вратарей Сергея Гавриловича Ушенина.

Сергей Гаврилович проработал на должности тренера-преподавателя вратарей более 25 лет, а во время спортивной карьеры являлся кандидатом в мастера спорта.

Воспитанниками Сергея Гавриловича стали вратари Дмитрий Хомутов, Сергей Земченок, Константин Чащухин, Виталий Коваль, Денис Черепанов, Сергей Долгих, , , , .

Кроме того, Сергей Ушенин подготовил двух сыновей-нападающих Владислава и Вячеслава. В 2014 году они вместе с «Молотом-Прикамье» стали обладателями бронзовых наград ВХЛ, а Вячеслав Ушенин получил титул «Лучший нападающий сезона».

Хоккейный клуб «Молот» выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея Гавриловича», – говорится в сообщении клуба.