Команды-участницы турнира Четырех наций НХЛ назовут по 6 игроков из состава 28 июня

Участники турнира Четырех наций НХЛ назовут по 6 игроков из состава 28 июня.

С 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале и Бостоне состоится международный турнир, организованный НХЛ.

В нем сыграют сборные , США, и . В состав каждой команды будут включены 23 игрока (3 вратаря и 20 полевых игроков).

28 июня команды должны назвать по шесть хоккеистов, которые войдут в составы сборных. Полностью составы команд станут известны ближе к началу самого турнира.

Игроки должны иметь контракты с клубами НХЛ на сезон-2024/25 и быть в активном составе своей команды на 2 декабря 2024 года.