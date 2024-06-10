Команды-участницы турнира Четырех наций НХЛ назовут по 6 игроков из состава 28 июня

Теги Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Турнир четырех наций НХЛ Хоккей

Участники турнира Четырех наций НХЛ назовут по 6 игроков из состава 28 июня.

С 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале и Бостоне состоится международный турнир, организованный НХЛ.

В нем сыграют сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. В состав каждой команды будут включены 23 игрока (3 вратаря и 20 полевых игроков).

28 июня команды должны назвать по шесть хоккеистов, которые войдут в составы сборных. Полностью составы команд станут известны ближе к началу самого турнира.

Игроки должны иметь контракты с клубами НХЛ на сезон-2024/25 и быть в активном составе своей команды на 2 декабря 2024 года. 

3 комментария
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Ответ Shaiba Bash
Интересно, кого назовут финны кроме Баркова?
Рантанен, Хеисканен, Ахо, Хинц. На сдачу Сароса могут назвать.
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Интересно, кого назовут финны кроме Баркова?
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Ответ Shaiba Bash
Интересно, кого назовут финны кроме Баркова?
Ахо, Хейсканен, Сарос , Хинтц, Рантанен. Возможно Терравайнен
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