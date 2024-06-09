«Югра» станет 4-м участником Кубка губернатора Челябинской области-2024. «Трактор», «Амур» и «Лада» тоже выступят

Теги Лада Трактор Амур КХЛ Югра ВХЛ Кубок губернатора Челябинской области Хоккей

Определился последний участник Кубка губернатора Челябинской области-2024.

По информации «РБ Спорт», четвертой командой, которая сыграет на турнире, вероятно, станет «Югра».

Ранее было объявлено об участии «Трактора», «Амура» и «Лады».

Команда из Ханты-Мансийска станет единственным представителем Olimpbet ВХЛ на турнире, который пройдет в Челябинске на ледовой арене «Трактор» с 27 по 30 августа.

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2 комментария
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Можно пригласить школу Макарова , года рождения так 2010.
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Что то слабенький будет турнир
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