«Югра» станет 4-м участником Кубка губернатора Челябинской области-2024. «Трактор», «Амур» и «Лада» тоже выступят

Определился последний участник Кубка губернатора Челябинской области-2024.

По информации «РБ Спорт», четвертой командой, которая сыграет на турнире, вероятно, станет « ».

Ранее было объявлено об участии « », « » и «Лады».

Команда из Ханты-Мансийска станет единственным представителем Olimpbet ВХЛ на турнире, который пройдет в на ледовой арене «Трактор» с 27 по 30 августа.