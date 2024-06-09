«Югра» станет 4-м участником Кубка губернатора Челябинской области-2024. «Трактор», «Амур» и «Лада» тоже выступят
Определился последний участник Кубка губернатора Челябинской области-2024.
По информации «РБ Спорт», четвертой командой, которая сыграет на турнире, вероятно, станет «Югра».
Ранее было объявлено об участии «Трактора», «Амура» и «Лады».
Команда из Ханты-Мансийска станет единственным представителем Olimpbet ВХЛ на турнире, который пройдет в Челябинске на ледовой арене «Трактор» с 27 по 30 августа.