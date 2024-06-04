«Нью-Джерси» готов обменять 10-й выбор на драфте. Основное направление клуба – голкипер

Теги возможные переходы Нью-Джерси НХЛ Драфт НХЛ Том Фицджералд Хоккей

«Нью-Джерси» готов обменять выбор в первом раунде драфта.

Об этом заявил генеральный менеджер клуба Том Фицджералд.

«Дэвилс» владеют десятым выбором в первом раунде драфта НХЛ-2024.

«Если мы посчитаем, что это поможет нам сейчас и в обозримом будущем, тогда да, я выслушаю предложения.

Я еще не получал никаких предложений, но я разговариваю с командами, и говорю: «Послушайте, я открыт к обмену 10-го выбора, но компенсация должна быть значительной», – сказал Фицджералд.

Функционер также добавил, что основное внимание клуба направлено на поиск голкипера.

В прошедшем регулярном чемпионате «Нью-Джерси» пропускал в среднем 3,43 шайбы за матч.

6 комментариев
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Дарси, поедешь в Замкадье?
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Быстро же Аллен перестал устраивать. А то по началу смотрели как на спасителя
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а если рискнуть и под 10 номером Набокова взять,с договоренностью,что он сразу приезжает.
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Неужели очнулись
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Можно попробовать Сароса выменить
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Ответ hockeyrussia
Быстро же Аллен перестал устраивать. А то по началу смотрели как на спасителя
да никто так не смотрел, взяли в дедлайн что доступно было
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