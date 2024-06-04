«Нью-Джерси» готов обменять 10-й выбор на драфте. Основное направление клуба – голкипер
«Нью-Джерси» готов обменять выбор в первом раунде драфта.
Об этом заявил генеральный менеджер клуба Том Фицджералд.
«Дэвилс» владеют десятым выбором в первом раунде драфта НХЛ-2024.
«Если мы посчитаем, что это поможет нам сейчас и в обозримом будущем, тогда да, я выслушаю предложения.
Я еще не получал никаких предложений, но я разговариваю с командами, и говорю: «Послушайте, я открыт к обмену 10-го выбора, но компенсация должна быть значительной», – сказал Фицджералд.
Функционер также добавил, что основное внимание клуба направлено на поиск голкипера.
В прошедшем регулярном чемпионате «Нью-Джерси» пропускал в среднем 3,43 шайбы за матч.