«Нью-Джерси» готов обменять 10-й выбор на драфте. Основное направление клуба – голкипер

«Нью-Джерси» готов обменять выбор в первом раунде драфта.

Об этом заявил генеральный менеджер клуба Том Фицджералд.

«Дэвилс» владеют десятым выбором в первом раунде драфта НХЛ-2024.

«Если мы посчитаем, что это поможет нам сейчас и в обозримом будущем, тогда да, я выслушаю предложения.

Я еще не получал никаких предложений, но я разговариваю с командами, и говорю: «Послушайте, я открыт к обмену 10-го выбора, но компенсация должна быть значительной», – сказал Фицджералд.

Функционер также добавил, что основное внимание клуба направлено на поиск голкипера.

В прошедшем регулярном чемпионате « » пропускал в среднем 3,43 шайбы за матч.