Бутман о Ночной лиге: «Путин присоединяется для поддержания великолепной физической формы. Тренируемся с великими спортсменами, Ковальчук присоединится, Овечкин поиграет, думаю»

Теги Спартак Вашингтон Илья Ковальчук Александр Овечкин Владимир Путин любительский хоккей Политика ТАСС Игорь Бутман Хоккей

Игорь Бутман рассказал о тренировках с Ильей Ковальчуком и Владимиром Путиным.

Ночная хоккейная лига была основана в 2011 году по инициативе президента РФ Владимира Путина (на тот момент – главы правительства РФ) и ветеранов отечественного хоккея. 

Название связано с тем, что большинство матчей играется в вечернее время.

«Я продолжаю, конечно, играть в Ночной хоккейной лиге.

Мы тренируемся с великими спортсменами. Так, к нам сейчас присоединится Илья Ковальчук, и, я думаю, впоследствии с нами поиграет и Александр Овечкин.

В свободные часы к нам присоединяется для поддержания великолепной физической формы Владимир Владимирович Путин», – сказал народный артист РФ Игорь Бутман.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Одно слово - лучшие ))
+4
-1
+3
В трубу хорошо дует и в саксофон😏
+2
0
+2
Прогиб засчитан!!
+1
0
+1
Они не устали делать римминг?
0
0
0
Ах, черт языкастый!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий