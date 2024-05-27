Бутман о Ночной лиге: «Путин присоединяется для поддержания великолепной физической формы. Тренируемся с великими спортсменами, Ковальчук присоединится, Овечкин поиграет, думаю»

Игорь Бутман рассказал о тренировках с Ильей Ковальчуком и Владимиром Путиным.

Ночная хоккейная лига была основана в 2011 году по инициативе президента РФ Владимира Путина (на тот момент – главы правительства РФ) и ветеранов отечественного хоккея.

Название связано с тем, что большинство матчей играется в вечернее время.

«Я продолжаю, конечно, играть в Ночной хоккейной лиге.

Мы тренируемся с великими спортсменами. Так, к нам сейчас присоединится Илья Ковальчук, и, я думаю, впоследствии с нами поиграет и Александр Овечкин.

В свободные часы к нам присоединяется для поддержания великолепной физической формы Владимир Владимирович Путин», – сказал народный артист РФ Игорь Бутман.