Мэттью Ткачак обошел своего отца Кита по очкам в Кубке Стэнли за карьеру – 57 против 56. У Брэди пока 0 игр в плей-офф
Мэттью Ткачак обошел своего отца Кита по очкам в Кубке Стэнли за карьеру.
Форвард «Флориды» сделал 2 результативные передачи в третьем матче финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (4:5 ОТ, 1-2).
В активе 26-летнего нападающего стало 18 (5+13) очков в 14 играх в текущем плей-офф. За карьеру – 57 (23+34) баллов в 61 кубковом матче.
Мэттью превзошел результат своего отца по числу очков в Кубке Стэнли. Кит Ткачак набрал 56 (28+28) очков в 89 играх.
Отметим, что младший брат Мэттью – капитан «Оттавы» Брэди Ткачак – пока что не провел ни одного матча в плей-офф.