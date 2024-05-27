Мэттью Ткачак обошел своего отца Кита по очкам в Кубке Стэнли за карьеру – 57 против 56. У Брэди пока 0 игр в плей-офф

Теги рейтинги Оттава Флорида Кубок Стэнли Кит Ткачак НХЛ Мэттью Ткачак Брэди Ткачак Хоккей

Мэттью Ткачак обошел своего отца Кита по очкам в Кубке Стэнли за карьеру.

Форвард «Флориды» сделал 2 результативные передачи в третьем матче финала Восточной конференции с «Рейнджерс» (4:5 ОТ, 1-2). 

В активе 26-летнего нападающего стало 18 (5+13) очков в 14 играх в текущем плей-офф. За карьеру – 57 (23+34) баллов в 61 кубковом матче. 

Мэттью превзошел результат своего отца по числу очков в Кубке Стэнли. Кит Ткачак набрал 56 (28+28) очков в 89 играх. 

Отметим, что младший брат Мэттью – капитан «Оттавы» Брэди Ткачак – пока что не провел ни одного матча в плей-офф. 

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
23+24=47
+1
0
+1
Величайший Ткачук велик!
0
0
0
Ответ Денис Шапкин
23+24=47
Ошибка. 34. Спасибо.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий