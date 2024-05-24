Сегин – 4-й игрок в истории НХЛ, у кого прошло 13+ лет между голами в финале конференции. Рекорд у Зубруса – 19

Теги рейтинги Кубок Стэнли Даллас Дайнюс Зубрус Билл Герин НХЛ Тайлер Сегин Хоккей

Тайлер Сегин забил в финале конференции впервые за 13 лет.

Форвард «Далласа» сделал дубль в первом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (2:3 2ОТ, 0-1). 

32-летний нападающий отличился в финале конференции впервые с 2011 года, когда играл за «Бостон». 

Интервал между голами на этой стадии плей-офф составил 13 лет 6 дней. Ранее в истории лиги только у 3 игроков он превысил 13 лет (с учетом полуфиналов при прежних форматах плей-офф). 

Это Дайнюс Зубрус (19 лет 1 день, 1997 – «Филадельфия», 2016 – «Сан-Хосе»), Билл Герин (13 лет 354 дня, 1995 – «Нью-Джерси», 2009 – «Питтсбург») и Джонни Готселиг (13 лет 1 день, 1931 и 1944 – «Чикаго»). 

1 комментарий
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Хитрый Зубрус, видимо, специально не забивал в 2012-м 🤭Такой рекорд, скорее всего, навсегда
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