Полтапов о Попове: «Как я с ним ругался! Пытался до меня достучаться. Я гнул свою линию, был не прав. Сан Саныч замечательно умеет говорить»
Прохор Полтапов рассказал, как ругался с тренером ЦСКА Александром Поповым.
В прошлом сезоне на счету форварда 13 (5+8) баллов за результативность в 56 играх Фонбет чемпионата КХЛ за 10:19 в среднем на льду.
В плей-офф у него 1 передача в 5 матчах.
– Что вам дал Александр Попов?
– Он работал персональным тренером по развитию. Ужас, как я с ним ругался!
– Попов же молчаливый. Пресса даже не знает, как звучит его голос.
– Сан Саныч говорить умеет замечательно. Вы подходите к нему – может, и даст вам интервью.
– А ругались вы почему?
– Он пытался до меня достучаться. А я гнул свою линию.
Конечно же, я был не прав. Попов говорит очень много полезных вещей, – сказал нападающий ЦСКА Прохор Полтапов.