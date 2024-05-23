Полтапов о Попове: «Как я с ним ругался! Пытался до меня достучаться. Я гнул свою линию, был не прав. Сан Саныч замечательно умеет говорить»

Прохор Полтапов рассказал, как ругался с тренером ЦСКА Александром Поповым.

В прошлом сезоне на счету форварда 13 (5+8) баллов за результативность в 56 играх Фонбет чемпионата за 10:19 в среднем на льду.

В плей-офф у него 1 передача в 5 матчах.

– Что вам дал ?

– Он работал персональным тренером по развитию. Ужас, как я с ним ругался!

– Попов же молчаливый. Пресса даже не знает, как звучит его голос.

– Сан Саныч говорить умеет замечательно. Вы подходите к нему – может, и даст вам интервью.

– А ругались вы почему?

– Он пытался до меня достучаться. А я гнул свою линию.

Конечно же, я был не прав. Попов говорит очень много полезных вещей, – сказал нападающий ЦСКА Прохор Полтапов.