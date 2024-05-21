«Металлург» подтвердил переход Уилсона из «Витязя». Зарплата – 70 млн рублей в год плюс бонусы

Теги Металлург Мг Витязь переходы КХЛ Скотт Уилсон Хоккей

Скотт Уилсон перешел в «Металлург» из «Витязя».

Уральский клуб подтвердил трансфер 32-летнего канадского нападающего. Договор рассчитан на один сезон.

По информации журналиста Михаила Зислиса, зарплата хоккеиста составит 70 миллионов рублей в год плюс бонусы.

Форвард провел два сезона в КХЛ в составе «Витязя».

В прошедшем сезоне Скотт Уилсон набрал 30 (20+10) очков при полезности «минус 6» в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Всего в лиге хоккеист провел 104 матча в регулярных чемпионатах и отметился 69 (40+29) баллами за результативность.

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