«Металлург» подтвердил переход Уилсона из «Витязя». Зарплата – 70 млн рублей в год плюс бонусы
Скотт Уилсон перешел в «Металлург» из «Витязя».
Уральский клуб подтвердил трансфер 32-летнего канадского нападающего. Договор рассчитан на один сезон.
По информации журналиста Михаила Зислиса, зарплата хоккеиста составит 70 миллионов рублей в год плюс бонусы.
Форвард провел два сезона в КХЛ в составе «Витязя».
В прошедшем сезоне Скотт Уилсон набрал 30 (20+10) очков при полезности «минус 6» в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Всего в лиге хоккеист провел 104 матча в регулярных чемпионатах и отметился 69 (40+29) баллами за результативность.