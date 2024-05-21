Канада, Чехия, Швейцария вышли в плей-офф на ЧМ-2024. Финляндия стала четвертой в группе A после поражения Австрии от Великобритании

Четыре команды гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ по хоккею.

Четверка сильнейших из группы A на ЧМ-2024 сформировалась после поражения команды от сборной (2:4).

Австрийцы могли побороться за четвертую строчку в таблице, но для этого им была необходима победа в основное время. Команда в итоге набрала 7 очков в 7 играх турнира.

Таким образом, четвертое место в группе заняла сборная вне зависимости от исхода их игры против команды Швейцарии. У финнов 10 очков в 6 матчах.

Швейцария набрала 14 баллов 6 матчах, у – 15 очков, у – 17. Чехия и Канада сыграют между собой в заключительном туре группового этапа ЧМ-2024.