Токкет после вылета «Ванкувера»: «Игроки вернули уважение к городу и джерси. Болельщикам есть чем гордиться. Никто не сдавался»

Теги болельщики Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Рик Токкет игровая форма Хоккей

Рик Токкет высказался после вылета «Ванкувера» из плей-офф.

Клуб проиграл «Эдмонтону» (3-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

Болельщики «Ванкувера» устроили игрокам стоячую овацию после поражения.

«Они вернули уважение к этому городу и этому джерси, давайте посмотрим правде в глаза. Болельщикам есть чем гордиться, и все это благодаря игрокам», – сказал главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет.

«Никто не сдавался. Я действительно горжусь ребятами. Они сделали хороший рывок. Я действительно горжусь», – добавил Токкет.

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5 комментариев
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Учитывая первый тренерский сезон с Ванкувером для Токкета он однозначно удачный, и для всех Кэнакс после полосы неудач. В плэйофф игроки бились, имели все шансы на выход в финал запада. Но не хватило возможно и функциональной мощи, не удалось её распределить, при всей техничности игроков. И не хотелось бы повторяться про возможно более эффективный агрессивный и силовой напор хотя бы в двух третьих времени в стиле Нэшвилла -игру направленную прежде на изматывание соперника. Но все равно молодцы и до следующих побед)
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судя по седьмой игре, вы сдались ещё до стартового вбрасывания, такой низкой скорости движения, и обработки шайбы я даже у пенсионерского Вашингтона не видел. А ведь вполне могли бы пройти дальше, видимо физикине хватило
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Спасибо за сезон!
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Может, где-то наелись. Где-то вылет Босера подрубил. Но команда билась до конца. 0:3 —> 2:3. Все решили детали.
Чё вы там бились??? 😁 привоз и очередной шедевр от усатого пылесоса. Скажите спасибо Шиловсу, что счет не 2:6. Позорный и трусливый хоккей в последних двух матчах)
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