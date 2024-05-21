Токкет после вылета «Ванкувера»: «Игроки вернули уважение к городу и джерси. Болельщикам есть чем гордиться. Никто не сдавался»

Рик Токкет высказался после вылета «Ванкувера» из плей-офф.

Клуб проиграл «Эдмонтону» (3-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

Болельщики «Ванкувера» устроили игрокам стоячую овацию после поражения.

«Они вернули уважение к этому городу и этому джерси, давайте посмотрим правде в глаза. Болельщикам есть чем гордиться, и все это благодаря игрокам», – сказал главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет.

«Никто не сдавался. Я действительно горжусь ребятами. Они сделали хороший рывок. Я действительно горжусь», – добавил Токкет.