Токкет после вылета «Ванкувера»: «Игроки вернули уважение к городу и джерси. Болельщикам есть чем гордиться. Никто не сдавался»
Рик Токкет высказался после вылета «Ванкувера» из плей-офф.
Клуб проиграл «Эдмонтону» (3-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.
Болельщики «Ванкувера» устроили игрокам стоячую овацию после поражения.
«Они вернули уважение к этому городу и этому джерси, давайте посмотрим правде в глаза. Болельщикам есть чем гордиться, и все это благодаря игрокам», – сказал главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет.
«Никто не сдавался. Я действительно горжусь ребятами. Они сделали хороший рывок. Я действительно горжусь», – добавил Токкет.