Финляндия может не выйти в плей-офф ЧМ-2024 в случае поражения от Швейцарии и победы Австрии над Великобританией
Сборная Финляндии может не выйти в плей-офф ЧМ по хоккею.
Команда тренера Юкки Ялонена обыграла сборную Дании (3:1) в матче группового этапа ЧМ-2024.
Финская команда набрала 10 очков в 6 матчах и находится на четвертой позиции в таблице группы A.
По-прежнему сохраняется возможность невыхода финской команды в плей-офф турнира.
Это может произойти в том случае, если Финляндия проиграет Швейцарии в основное время, а Австрия, у которой 7 очков, обыграет Великобританию в основное время.
При равенстве очков Австрия будет выше Финляндии за счет победы в очном матче.