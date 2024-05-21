Финляндия может не выйти в плей-офф ЧМ-2024 в случае поражения от Швейцарии и победы Австрии над Великобританией

Теги Сборная Финляндии по хоккею Сборная Швейцарии по хоккею Сборная Австрии по хоккею Юкка Ялонен ЧМ по хоккею Сборная Великобритании по хоккею Хоккей

Сборная Финляндии может не выйти в плей-офф ЧМ по хоккею.

Команда тренера Юкки Ялонена обыграла сборную Дании (3:1) в матче группового этапа ЧМ-2024.

Финская команда набрала 10 очков в 6 матчах и находится на четвертой позиции в таблице группы A.

По-прежнему сохраняется возможность невыхода финской команды в плей-офф турнира.

Это может произойти в том случае, если Финляндия проиграет Швейцарии в основное время, а Австрия, у которой 7 очков, обыграет Великобританию в основное время.

При равенстве очков Австрия будет выше Финляндии за счет победы в очном матче.

Таблица ЧМ по хоккею

4 комментария
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Вполне реальный сценарий
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Финны если провалитесь, то назначайте тренером Йозе Марино, он приведет Вас к вылету из высшего дивизиона.
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Вот это поворот. Срочно им в помощь Йосе Марину.
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Суоми в плей-офф выйдет
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