Финляндия может не выйти в плей-офф ЧМ-2024 в случае поражения от Швейцарии и победы Австрии над Великобританией

Сборная Финляндии может не выйти в плей-офф ЧМ по хоккею.

Команда тренера обыграла сборную Дании (3:1) в матче группового этапа ЧМ-2024.

Финская команда набрала 10 очков в 6 матчах и находится на четвертой позиции в таблице группы A.

По-прежнему сохраняется возможность невыхода финской команды в плей-офф турнира.

Это может произойти в том случае, если проиграет в основное время, а , у которой 7 очков, обыграет Великобританию в основное время.

При равенстве очков Австрия будет выше Финляндии за счет победы в очном матче.

Таблица ЧМ по хоккею