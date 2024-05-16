Мышкин о матчах с Казахстаном и Беларусью: «Определенная рутина появилась, но таковы реалии – не надо распускать нюни. Ничего-ничего, отольются мышке кошкины слезки!»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Владимир Мышкин Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ сборная России U25 Хоккей

Владимир Мышкин высказался об отношении к матчам России против Казахстана и Беларуси.

Сборная «России 25» выиграла все пять матчей в рамках Большого тура, в котором один раз победила Казахстан и четыре раза – Беларусь.

– Сборная России играет в Большом туре. Вам не надоело постоянно смотреть матчи с Казахстаном и Беларусью?

– Слово «надоело» неправильное. Хоккей не надоедает.

Естественно, какая-то определенная рутина появилась. Но таковы сейчас реалии. А хоккей не приедается.

Какие-то моменты появляются по-новому, какие-то вспоминаются. Надо играть. Не надо распускать нюни.

Ничего-ничего, отольются мышке кошкины слезки! – сказал бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин.

3 комментария
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Опять двадцать пять… А сакральное «можем повторить» ?
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Ахахах)) Ничего-ничего, отольются МЫШКЕ КОШКИНЫ слезки!😂 - кто заголовок писал?
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