Мышкин о матчах с Казахстаном и Беларусью: «Определенная рутина появилась, но таковы реалии – не надо распускать нюни. Ничего-ничего, отольются мышке кошкины слезки!»

Владимир Мышкин высказался об отношении к матчам России против Казахстана и Беларуси.

Сборная «России 25» выиграла все пять матчей в рамках Большого тура, в котором один раз победила Казахстан и четыре раза – Беларусь.

– Сборная России играет в Большом туре. Вам не надоело постоянно смотреть матчи с Казахстаном и Беларусью?

– Слово «надоело» неправильное. Хоккей не надоедает.

Естественно, какая-то определенная рутина появилась. Но таковы сейчас реалии. А хоккей не приедается.

Какие-то моменты появляются по-новому, какие-то вспоминаются. Надо играть. Не надо распускать нюни.

Ничего-ничего, отольются мышке кошкины слезки! – сказал бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин.