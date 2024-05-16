Мышкин о матчах с Казахстаном и Беларусью: «Определенная рутина появилась, но таковы реалии – не надо распускать нюни. Ничего-ничего, отольются мышке кошкины слезки!»
Владимир Мышкин высказался об отношении к матчам России против Казахстана и Беларуси.
Сборная «России 25» выиграла все пять матчей в рамках Большого тура, в котором один раз победила Казахстан и четыре раза – Беларусь.
– Сборная России играет в Большом туре. Вам не надоело постоянно смотреть матчи с Казахстаном и Беларусью?
– Слово «надоело» неправильное. Хоккей не надоедает.
Естественно, какая-то определенная рутина появилась. Но таковы сейчас реалии. А хоккей не приедается.
Какие-то моменты появляются по-новому, какие-то вспоминаются. Надо играть. Не надо распускать нюни.
Ничего-ничего, отольются мышке кошкины слезки! – сказал бывший вратарь сборной СССР Владимир Мышкин.