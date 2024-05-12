«Сан-Хосе» может назначить Ворсофски главным тренером. Специалист входил в тренерский штаб Куинна

Дэвид Ворсофски может возглавить «Сан-Хосе».

«Шаркс» провели переговоры с 36-летним специалистом на предмет возможного назначения на пост главного тренера команды.

В течение двух предыдущих сезонов Дэвид Ворсофски входил в тренерский штаб Дэвида Куинна, который был уволен с поста главного тренера «Сан-Хосе».

В сезоне-2021/22 Ворсофски в качестве главного тренера привел к чемпионству в АХЛ клуб «Чикаго Вулвс».