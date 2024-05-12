Бедард сделал два дубля подряд на ЧМ-2024. Форвард сборной Канады набрал 5 очков в 2 играх

Теги Чикаго Сборная Канады по хоккею с шайбой НХЛ Сборная Дании по хоккею ЧМ по хоккею Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард сделал два дубля подряд на чемпионате мира по хоккею.

Сборная Канады одержала победу над командой Дании (5:1) на ЧМ-2024.

18-летний нападающий канадской команды Коннор Бедард отметился тремя (2+1) результативными действиями в этой встрече.

Форвард, представляющий «Чикаго», также отметился двумя заброшенными шайбами в игре с командой Великобритании (4:2).

Таким образом, Бедард набрал 5 (4+1) очков в двух играх и на данный момент является лучшим бомбардиром турнира.

Сборная Канады продолжит турнир 14 мая матчем против команды Австрии.

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8 комментариев
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Топчик. Давай, набирайся силы, скорости, настырности. На следующей олимпиаде будешь вместе со своим кузеном МакКеной феерить. А МакДи будет на подыгрыше.
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Мясом бы чуть обрасти, где уважения к юному таланту нет, затаптывают у бортов )
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Бедард топчик. Жду, как себя проявит с топ-сборными.
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Redskin Jesus!!!
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Подтверждает свой класс. Топ.
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Да, ушлый парнишка)
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Ответ deligy
Мясом бы чуть обрасти, где уважения к юному таланту нет, затаптывают у бортов )
Мясо есть, посмотрите на соотношение веса и роста. Силы пока маловато.
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Ответ TOEWS
Redskin Jesus!!!
пусть только за сборную феерит,пока наших нет
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