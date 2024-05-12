Бедард сделал два дубля подряд на ЧМ-2024. Форвард сборной Канады набрал 5 очков в 2 играх

Коннор Бедард сделал два дубля подряд на чемпионате мира по хоккею.

одержала победу над командой (5:1) на ЧМ-2024.

18-летний нападающий канадской команды отметился тремя (2+1) результативными действиями в этой встрече.

Форвард, представляющий « », также отметился двумя заброшенными шайбами в игре с командой Великобритании (4:2).

Таким образом, Бедард набрал 5 (4+1) очков в двух играх и на данный момент является лучшим бомбардиром турнира.

Сборная Канады продолжит турнир 14 мая матчем против команды Австрии.