Бедард сделал два дубля подряд на ЧМ-2024. Форвард сборной Канады набрал 5 очков в 2 играх
Коннор Бедард сделал два дубля подряд на чемпионате мира по хоккею.
Сборная Канады одержала победу над командой Дании (5:1) на ЧМ-2024.
18-летний нападающий канадской команды Коннор Бедард отметился тремя (2+1) результативными действиями в этой встрече.
Форвард, представляющий «Чикаго», также отметился двумя заброшенными шайбами в игре с командой Великобритании (4:2).
Таким образом, Бедард набрал 5 (4+1) очков в двух играх и на данный момент является лучшим бомбардиром турнира.
Сборная Канады продолжит турнир 14 мая матчем против команды Австрии.