Ротенберг о сотрудничестве с Турцией: «Надо начинать с детей – выстроить систему, вертикаль. Наши тренеры могут поработать, отладить систему обучения. Россия – лидер мирового хоккея»

Теги ФХР КХЛ сборная Турции Федерация хоккея Турции Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поделился мнением о сотрудничестве ФХР и Турции.

Федерация хоккея России и Федерация хоккея Турции подписали меморандум о сотрудничестве.

«Радует, что в этой стране есть искренний интерес и к хоккею. Убежден, что сотрудничество с Россией поможет Турции занять ведущие позиции и в нашем виде спорта.

Чтобы завоевать аудиторию и начать движение вперед, надо начинать с детей. Выстраивать систему подготовки, проводить турниры для юных игроков.

У России – огромный опыт, и мы поможем выстроить полноценную вертикаль турецким коллегам.

Наши тренеры могут поработать в Турции, отладить систему обучения, качественную работу с детьми и подростками.

Также мы обсуждали перспективу организации различных соревнований, в том числе на уровне сборных команд. В Стамбуле замечательный дворец, отличный лед, хорошая инфраструктура для тренировок и проведения матчей.

Наше взаимодействие будет многоплановым. Россия – лидер мирового хоккея, и мы рады, что есть возможность помогать Турции развиваться и выходить на новый уровень», – сказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

19 комментариев
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Отправьте его уже в Турцию хоккей развивать, или в Индию. В России ему тесно!
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А какже Афганистан с Колумбией .Туда тоже можно систему внедрить.Там Роме должно понравиться.
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после чемпионата в Праге узнаем кто лидер мирового хоккея
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о опять система и самое главное вертикаль великая
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Ответ Алексей Тор
А какже Афганистан с Колумбией .Туда тоже можно систему внедрить.Там Роме должно понравиться.
Они больше по Аргентине)))
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Пусть едет развивать команду СКА (Стамбул).
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Надо же было добиться такого отношения, что даже нормальное выступление этого типа вызывает отрыжку.
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Ответ Ковид 07.10.52
Надо же было добиться такого отношения, что даже нормальное выступление этого типа вызывает отрыжку.
Что тут нормального? Он пустомеля! Никакой хоккей Турции не нужен и не будет нужен!
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Ответ Hola Hola
Отправьте его уже в Турцию хоккей развивать, или в Индию. В России ему тесно!
лучше на луну
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Отец турецкого хоккея Роман Ротенберг
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Должны привлечь за сотрудничество со странами НАТО.
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а уж в Африке то какой потенцал для хоккея, например в Сомали.
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Скажите кто будет платить и это им надо? Очередной распил и через полгода это забудут.
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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил на форуме Россия — Африка, что Россия видит огромные возможности в развитии хоккея в Индии и Африке // 27.07.2023

Остановите Ромочку
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Кто нибудь, скажите ему уже, что лидера мирового хоккея нет в мировом хоккее
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Если этот маньяк ещё и до детей доберется то это финиш
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На уровне, где-то 14-15 лет РУССКИЙ хоккей и заканчивается. Когда начинается выпуск из хоккейных школ и подписание первого контракта. Как мне, рассказывал один знакомый, когда возил своё чадо на просмотр с дальнейшим подписанием контракта. Менеджер, после просмотра: Круто, технарь, видит поляну, , катание на коньках супер, именно такого мы и искали, 90 % он уже в команде! Через пол-часа из кабинета менеджера выходит дядька и менеджер объявляет, что ваше чадо ну никаким боком не вписывается в концепцию клуба. Возбуждённый папаша догоняет счастливого дядьку, а тот в ответ: Просто я заплатил от щедрот своих несколько!!!
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Ответ Alexander Firsov
после чемпионата в Праге узнаем кто лидер мирового хоккея
Это и так известно, для этого не надо чм проводить
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Хорошо теперь нашим горе-руководителями, называют себя лидерами без проверки! Вот проводится ЧМ, а мы уже сильнейшие))))
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