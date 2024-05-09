Ротенберг о сотрудничестве с Турцией: «Надо начинать с детей – выстроить систему, вертикаль. Наши тренеры могут поработать, отладить систему обучения. Россия – лидер мирового хоккея»

Роман Ротенберг поделился мнением о сотрудничестве ФХР и Турции.

Федерация хоккея России и Федерация хоккея Турции подписали меморандум о сотрудничестве.

«Радует, что в этой стране есть искренний интерес и к хоккею. Убежден, что сотрудничество с Россией поможет Турции занять ведущие позиции и в нашем виде спорта.

Чтобы завоевать аудиторию и начать движение вперед, надо начинать с детей. Выстраивать систему подготовки, проводить турниры для юных игроков.

У России – огромный опыт, и мы поможем выстроить полноценную вертикаль турецким коллегам.

Наши тренеры могут поработать в Турции, отладить систему обучения, качественную работу с детьми и подростками.

Также мы обсуждали перспективу организации различных соревнований, в том числе на уровне сборных команд. В Стамбуле замечательный дворец, отличный лед, хорошая инфраструктура для тренировок и проведения матчей.

Наше взаимодействие будет многоплановым. Россия – лидер мирового хоккея, и мы рады, что есть возможность помогать Турции развиваться и выходить на новый уровень», – сказал первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.