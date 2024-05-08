Пайгин заработает 17 млн рублей за сезон в «Ладе» (Metaratings)

Теги Лада КХЛ Зият Пайгин деньги Хоккей

Стало известно, сколько заработает Зият Пайгин за сезон в «Ладе».

29-летний защитник присоединился к тольяттинскому клубу, подписав соглашение на один год.

По информации Metaratings.ru, зарплата Пайгина составит 17 миллионов рублей. 

В минувшем сезоне Фонбет КХЛ Зият провел 35 матчей и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-11».Также по ходу сезона-2023/24 уроженец Тольятти выступал в Olimpbet ВХЛ и в семи матчах за «Омские Крылья» заработал 5 (3+2) очков.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий