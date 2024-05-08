Пайгин заработает 17 млн рублей за сезон в «Ладе» (Metaratings)

Стало известно, сколько заработает Зият Пайгин за сезон в «Ладе».

29-летний защитник присоединился к тольяттинскому клубу, подписав соглашение на один год.

По информации Metaratings.ru, зарплата составит 17 миллионов рублей.

В минувшем сезоне Фонбет КХЛ Зият провел 35 матчей и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-11».Также по ходу сезона-2023/24 уроженец Тольятти выступал в Olimpbet ВХЛ и в семи матчах за «Омские Крылья» заработал 5 (3+2) очков.