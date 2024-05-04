Абрамов о 6:0 с Беларусью: «Не сказал бы, что легко получилось. Хорошо, что сделали задел и смогли отстоять победный счет»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Виталий Абрамов Матч ТВ сборная России U25 Хоккей

Виталий Абрамов прокомментировал победу над сборной Беларуси.

Сборная «России 25» обыграла команду Беларуси (6:0) в матче турнира Qazaqstan Hockey Open. Форвард сделал дубль.

«Приятно забивать, тем более в составе сборной.

Не сказал бы, что так уж легко получилось: много удалений на себе получили, много большинства по ходу игры. Но и нас оставляли, даже «5 на 3».

Хорошо, что мы сделали задел и смогли отстоять победный счет.

Всегда есть что улучшать, даже в таких играх, как эта», – сказал нападающий сборной «России 25» Виталий Абрамов.

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