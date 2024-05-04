ЧМ-2024. Дивизион 1А. Румыния против Японии, Италия сыграет с Южной Кореей, Словения – с Венгрией
В Италии завершается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.
Команды, занявшие первое и второе места, в следующем году выступят в элитном дивизионе.
Команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион 1В. Ей на смену придет сборная Украины.
ЧМ-2024
Дивизион 1А
- Дата проведения
- 4 мая, 13.30, «Sparkasse Arena»
- Дата проведения
- 4 мая, 17.00, «Sparkasse Arena»
- Дата проведения
- 4 мая, 20.30, «Sparkasse Arena»
Положение команд: Словения – 9 (4), Венгрия – 8 (4), Италия – 6 (4), Румыния – 6 (4), Япония – 4 (4), Южная Корея – 3 (4).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.