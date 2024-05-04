ЧМ-2024. Дивизион 1А. Румыния против Японии, Италия сыграет с Южной Кореей, Словения – с Венгрией

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В Италии завершается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.

Команды, занявшие первое и второе места, в следующем году выступят в элитном дивизионе. 

Команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион 1В. Ей на смену придет сборная Украины. 

ЧМ-2024

Дивизион

Румыния – Япония
Дата проведения
4 мая, 13.30, «Sparkasse Arena»
Онлайн матча Видео

 

Италия – Южная Корея
Дата проведения
4 мая, 17.00, «Sparkasse Arena»
Онлайн матча Видео

 

Венгрия – Словения
Дата проведения
4 мая, 20.30, «Sparkasse Arena»
Онлайн матча Видео

Положение команд: Словения – 9 (4), Венгрия – 8 (4), Италия – 6 (4), Румыния – 6 (4), Япония – 4 (4), Южная Корея – 3 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

1 комментарий
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П ведь когда то Румыния играла в элите которая состояла из 8 команд.
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