ЧМ-2024. Дивизион 1А. Румыния против Японии, Италия сыграет с Южной Кореей, Словения – с Венгрией

В Италии завершается чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А.

Команды, занявшие первое и второе места, в следующем году выступят в элитном дивизионе.

Команда, занявшая последнее место, вылетит в дивизион 1В. Ей на смену придет сборная Украины.

ЧМ-2024

Дивизион 1А

Положение команд: Словения – 9 (4), – 8 (4), – 6 (4), Румыния – 6 (4), Япония – 4 (4), Южная Корея – 3 (4).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.